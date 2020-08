Wegen Bauarbeiten : Sperrungen auf der Autobahn 524

Lintorf/Breitscheid Von Mittwoch auf Donnerstag ist zunächst die Fahrbahn Richtung Kreuz Breitscheid ab Lintorf gesperrt. Von Donnerstag auf Freitag folgt die Gegenrichtung.

(RP) Die Straßen NRW-Autobahnniederlassung Krefeld sperrt in der Nacht von Mittwoch ab 19 Uhr bis Donnerstag um 5 Uhr die A524 in Richtung Düsseldorf von der Anschlussstelle Lintorf bis zum Autobahndreieck Breitscheid. Die Umleitung ist mit dem Roten Punkt von der Anschlussstelle Lintorf zur A52 Anschlussstelle Tiefenbroich ausgeschildert.

In der darauf folgenden Nacht, von Donnerstag ab 18 Uhr bis Freitag um 6 Uhr ist die Fahrtrichtung Krefeld der A524 zwischen dem Autobahndreieck Breitscheid und der Anschlussstelle Lintorf gesperrt. Die Umleitungen führen zur A52 Anschlussstelle Tiefenbroich und von dort an Lintorf vorbei bis zur A524 Anschlussstelle Lintorf.

Im Anschluss, von Freitag bis Mitte September, bleibt danach die Ausfahrt der Anschlussstelle Lintorf von der A524 in Richtung Krefeld weiterhin gesperrt. Hierfür ist die Umleitung über die nächste Anschlussstelle Duisburg-Rahm an der A524 ausgeschildert. Der Grund für die Sperrungen sind die Erneuerung der Fahrbahnen in den gesperrten Bereichen.