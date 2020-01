Ratinger Markthändler : Bei Gruzeczka sind Kalorien besonders lecker

Seit 1988 kommt der Moerser drei Mal in der Woche mit Käse, Schinken und Eiern auf den Wochenmarkt.

Das muss Liebe sein, oder zumindest eine Art Liebe: Horst-Wilhelm Gruzeczka fährt seit Oktober 1988 mit einem Wagen den Ratinger Markt an. Dreimal pro Woche, eigentlich immer zum selben Standplatz. Es sei denn, dass Weihnachtsmarkt ist oder eine ähnlich bedeutsame Veranstaltung. Seit gut drei Jahrzehnten kennt er seine Ratinger, kennen sie ihn. Und man weiß auf beiden Seiten, was man von einander zu halten hat.

Immer mal wieder tauchen so kleine Kunden-Macken, oder -Eigenheiten auf. Derzeit zum Beispiel scheinen die Marktbesucherinnen allesamt erst gegen 10.30 Uhr im Ratinger Altstadt-Zentrum aufzutauchen, wie auf Kommando, den Einkaufskorb oder „Hackenporsche“ im Anschlag, den – falls vorhanden und verfügbar – Lebensgefährten ohne Murren an der Seite.

Im Laufe der Jahre gibt es immer mehr Händler, die Kaffee, Kuchen anbieten oder anderes Essbares und sich liebevoll der begleitenden Herren annehmen, die an diesen Futterstationen vor Anker gehen und eine Einkaufstüte nach der anderen in Obhut nehmen.

Sein Sortiment auf dem Markt ist genau das, was landauf, landab auf dem Tisch steht, wenn gefrühstückt oder Abendbrot gegessen wird: Schinken-, Wurst und Käsespezialitäten, dazu Eier. Und die gibt es in allen Handelsklassen. Vor drei Jahrzehnten war sicher das Angebot etwas weniger aufwendig – aber Camembert ist lecker, Blauschimmelkäse auch und Gouda genauso wie Bergkäse. Hauptsache, das Angebot ist von guter Qualität. Und dafür steht der Händler aus Moers.

Alle Jahre wieder tauchen Kunden nach ihrem Urlaub auf und wünschen sich den Käse, der sie im Süden oder sonst wo zum Entzücken gebracht hat. Doch das ist ähnlich dem griechischen Wein, der in Piräus tatsächlich nicht so nach gehacktem Christbaum geschmeckt hat wie am Angerstrand.

„Ich gehe grundsätzlich keiner Kalorie aus dem Weg“ meint Horst-Wilhelm Gruzeczka und deutet damit schon an, dass Kunden, die Spaß am Leben haben und am Genießen – auch beim Essen – nicht primär um Diätnahrung an einem Käse- und Wurststand anstehen. Hier gibt es den vollen Geschmack, hier gibt es auch keine Petersilie aus Plastik; „dafür haben wir einfach genug leckere Ware im Angebot, für die wir Platz brauchen“.