Ratingen : Kinder und Jugendliche gewinnen Büchergutscheine

Ratingen Kinder und Jugendliche können ihr Lieblingsbuch im Rahmen der Nacht der Bibliotheken vorstellen. Mit ein bisschen Glück gewinnen sie so Büchergutscheine für den nächsten Lesestoff.

Das Organisationsteam des Jugendkulturjahres hat für die bevorstehende „Nacht der Bibliotheken“, die am 19. März stattfindet, eine Aktion für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen. Die Teilnehmenden können ihr Lieblingsbuch vorstellen und haben so die Möglichkeit, einen von zehn Büchergutscheinen im Wert von je 20 Euro zu gewinnen.

Welches ist dein Lieblingsbuch? Warum gefällt es dir so sehr? Was macht es besonders und wie oft hast du es schon gelesen? Wer mitmachen möchte, kann sein Buch mit ein paar Sätzen vorstellen. Die kurze Buchpräsentation kann dann entweder per E-Mail an Kira Krämer, über das Kontaktformular auf der Internetseite oder per Sprachnachricht oder kurzes Video über den Instagram-Kanal „jk_Ratingen“ eingereicht werden. Die Einsendungen werden auf der Internetseite des Jugendkulturjahres veröffentlicht. Auf Wunsch können die Einsendungen auch anonym behandelt werden.