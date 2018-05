Homberg: Bei der Homberger Abendmusik gibt's Jazz aus Amerika

Homberg Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Homberger Abendmusiken" findet am Freitag, 8. Juni, um 20 Uhr ein Sonderkonzert für Jazzfreunde im Luthersaal der evangelischen Kirchengemeinde Homberg, Dorfstraße 6, statt.

Sanford Hinderlie lebt in New Orleans und ist Professor für Jazz Piano, Komposition und digitale Aufnahmetechnik am Konservatorium der dortigen Loyola Universität. Seine Konzerttätigkeit führte ihn bislang an viele Orte der Welt, wie nach Japan, Russland, Georgien, Armenien. Tom van der Geld, amerikanischer Vibraphonist, wurde in Boston geboren und konzertiert seit 1974 in Europa. Er hat auf bedeutenden Jazzfestivals, wie dem in Montreux, Baden-Baden, Leverkusen und Donaueschingen, teilgenommen.