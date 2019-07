Gesundheit : Behandlungsmöglichkeiten bei Arthrose an der Hand

(RP) Arthrose an der Hand bedeutet für die Betroffenen häufige bis täglich wiederkehrende Schmerzen. Hinzu kommt die Gefahr, dass die Gelenke steif werden. Bei dieser Erkrankung nimmt die Dicke des Knorpels, der im Gelenk für die Schmierung zwischen den Kontaktflächen der Knochen sorgt, ab.

Eine Heilung ist nicht möglich, jedoch lässt sich mit der richtigen Therapie entgegenwirken, dass sich die Arthrose verschlimmert. Über die Möglichkeiten der Handchirurgie bei Arthrose spricht Dr. Sandra Vossen, die Leiterin des Departments Hand an der Fachklinik 360°. Die Patientenveranstaltung findet statt am 18. Juli ab 17 Uhr in der Fachklinik an der Rosenstraße in Ratingen.