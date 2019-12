Projekt : Bechemer Carré: Bau startet im Frühjahr

In L-Form: So sieht das Bechemer Carré in der Planungsfassung vom Frühjahr 2019 aus-. Foto: Blazy, Achim (abz)

Nun geht es nach Verzögerungen doch los mit dem wichtigen Projekt an der Bechemer Straße. Neue Infos gab es im Bezirksausschuss Mitte.

Still ruhte das Gelände nach einem verheißungsvollen Projekt-Auftakt im Frühjahr 2019. Da hielt man Modelle in die Höhe, warf schöne Bilder an die Wand. Und dann, nach dem Herrichten des Areals, tat sich erst einmal lange nichts.

Die Wohnungsbaugenossenschaft Essen Nord hat nach langem Hin und Her nun grünes Licht für ihr Vorhaben an der Ecke Bechemer Straße/Europaring bekommen, von dem man im Frühjahr erwartet hatte, dass man in Kürze auch mit der Umsetzung beginnen würde. Doch Pustekuchen.

Info Unter den Spitzensätzen Niveau: Die Ausstattung der Wohnungen werde wertig sein und mit einer Kaltmiete zwischen 10,50 und 11,50 Euro pro Quadratmeter deutlich unter Ratinger Spitzensätzen liegen, hieß es bei der Vorstellung der Pläne.

Die Bebauung sei laut SPD durch Vorgaben aus der Politik immer wieder verzögert worden, bis dann Gerichte entschieden hätten. Die Wohnungsbaugenossenschaft Essen Nord will in einem ansprechenden Baukörper 46 Genossenschaftswohnungen errichten.

Genossenschaftsmodelle seien der SPD „besonders sympathisch“, da dort die Rechte der Mieter viel besser ausgestattet und diese viel besser vor „unbotmäßigen Mietsteigerungen“ geschützt seien.

Nun: Es taten sich Probleme durch den Denkmalschutz auf. Dreh- und Angelpunkt ist dabei, dass die Blickachsen auf das hübsch restaurierte Gründerzeitgebäude Bechemer Straße 62 durch den Neubau verstellt würden. Vor dem Freiräumen des Grundstücks war dieses Gebäude kaum zu sehen und wurde kaum beachtet.

Mit dem Neubau und der neu zu schaffenden Platzsituation zwischen beiden Baukörpern kommt es aus Sicht der SPD viel besser zur Geltung als vorher, zumal viele Ratinger vorher dieses Denkmal kaum oder überhaupt nicht wahrgenommen hatten. Doch das schien den Denkmalschutz wenig zu beeindrucken.

Die Wohnungsgenossenschaft Essen-Nord hat zwar anhand einer Vielzahl von Blickperspektiven die Vorteilhaftigkeit der Sichtbarkeit des Denkmals gegenüber anderen Bauvarianten nachweisen können, die laut Festsetzung des rechtskräftigen Bebauungsplans auch möglich wären, aber auch das hat bisher nach Angaben der SPD nicht wirklich geholfen.

Was die Fraktion ärgert, ist die Tatsache, dass sich dieser Prozess schon so lange hinzieht. Es handele sich ja nicht um irgendein Vorhaben, sondern um die Schaffung dringend benötigten Wohnraums. Jetzt gebe es eine Lösung im Konsens mit dem Denkmalschutz durch ein marginales Verschieben des Baukörpers in Richtung Stadtpark. Was so einfach klingt, bedeutet aber in der Praxis wieder Zeitverlust für die Wohnungsgenossenschaft Essen-Nord.

Auf Nachfrage im Bezirksausschuss Mitte konnte SPD-Fraktionsvorsitzender Christian Wiglow erfahren, dass der geänderte Bauantrag nunmehr eingegangen sei und dass binnen sechs Wochen auch eine positiver Bescheid erfolgen solle. Damit könnte man dann endlich loslegen.

Aus Sicht der SPD-Fraktion ist trotzdem die Art und Weise, wie langwierig sich solche Prozesse gestalten, sehr ärgerlich. „Wenn es gültiges Baurecht gibt, dann müssten doch auch denkmalschutzrechtliche Problemstellungen im Vorfeld ausgeräumt sein“, meinte Wiglow. „Wir können froh sein, dass sich die Wohnungsgenossenschaft Essen-Nord hier in Ratingen engagiert und wären gut beraten, uns als Stadt als verlässlicher Partner zu präsentieren“, betonte er.

Technischer Beigeordneter Jochen Kral hatte im RP-Gespräch bereits im Herbst betont, dass man in Sachen Bechemer Carré auf einem guten Weg sei. Jetzt seien Probleme allesamt ausgeräumt, betonte der Planungsdezernent.

Man denkt mit Blick auf die Innenstadtgestaltung ohnehin eher an das große Ganze: Das Bechemer Carré, das in L-Form gebaut wird, hat an diesem nicht unattraktiven Standort eine Art Stadttor-Funktion. Der Bau ist zweifellos ein Blickfang. Der Vorteil: Die Altstadt mitsamt Marktplatz ist nur wenige Minuten entfernt.

Das Gebäude wird seinen zukünftigen Bewohnern Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von rund 3.560 m² bieten. Die Größe variiert dabei zwischen 50 m² und 120 m² – es kann sich um eine kleine Single-Wohnung im Erdgeschoss oder beispielsweise um eines der vier jeweils zweigeschossigen Stadthäusern handeln, die in den Baukörper integriert sind. So jedenfalls sahen die Planungen im Frühjahr aus.