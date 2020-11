Ratinger Politik : Politik beschließt neues Innenstadt-Projekt

Ratingen Die Wogera kann an der Ecke Hans-Böckler-Straße/Gartenstraße bauen – neben einer Tankstelle. Problematisch erscheint der CDU-Fraktion mit Blick auf den Bebauungsplan jedoch, dass die Bebauung des benachbarten Tankstellengrundstücks nicht die gesetzlich definierten Abstandsflächen zum Wogera-Gebäude einhält – nämlich nur zehn anstatt der vorgeschrieben 12,84 Meter.

Die Politik hat im Haupt- und Finanzausschuss, der coronabedingt die Ratssitzung ersetzte, ein wichtiges Innenstadt-Projekt auf den Weg gebracht. Es geht um ein Areal an der Ecke Gartenstraße/Hans-Böckler-Straße, das die Wohnungsgenossenschaft Ratingen (Wogera) entwickeln will. CDU-Fraktionsvize Gerold Fahr und lobte die architektonische Vielfalt des Wohngebäudes trotz des hohen Kostendrucks. Das Gelände wurde bereits vor langer Zeit freigeräumt. Das Bauvorhaben hat neben dem Bechemer Carré der Wohnungsgenossenschaft Essen-Nord an der Ecke Bechemer Straße/Europaring große Bedeutung.

„Ich befürchte, dass der fünfgeschossige Bau die Gartenstraße schluchtartig wirken lassen wird, denn die Bebauung wird dann auch auf der heute freien Seite der Tankstelle bis an den Bürgersteig reicht“, meinte Fahr. Dies sei ein städtebauliches Manko ohne Not, denn das Tankstellengrundstück werde mit dem neuen Bebauungsplan einen hohen Ausnutzungs- und Wirtschaftlichkeitsgrad erfahren. Die Ratsmehrheit folgte schließlich einem anderen CDU-Antrag, der das Verbot der Überdachung von Radfahrabstellanlagen aus dem Bebauungsplan streichen wollte. Eine unnötige Einschränkung, die Radfahren nicht gerade fördert, so die CDU-Fraktion.

„Der gesamte Planungsprozess hatte, wie in Ratingen leider so oft üblich, sehr lange gedauert und drohte auch in letzter Minute durch einen unnötigen Antrag der CDU noch mal verzögert zu werden, was aber verhindert wurde“, kommentierte Christian Wiglow, SPD-Fraktionsvorsitzender, die Entscheidung.

Mit dem beschlossenen Bebauungsplan könne die Wogera nun loslegen und damit nicht nur die Ecke städtebaulich aufwerten, sondern auch endlich mehr bezahlbarenWohnraum schaffen. Denn die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Ratingen sei nach wie vor besorgniserregend und spitze sich immer weiter zu, betonte Wiglow.

Die Tankstelle hat, so die CDU-Fraktion, weiterhin Bestandschutz; der Bebauungsplan greife nur für den Fall, dass der Tankstellenbetrieb aufgegeben wird. Wesentliche Erweiterungen seien nun dort aber nicht mehr möglich. Der Grundstücksvertrag zum Wogera-Bau soll in der Ratssitzung am 15. Dezember vorliegen.

Ein weiterer Punkt: Stadtkämmerer Martin Gentzsch erläuterte die aktuelle Finanzsituation der Stadt. Zwar habe man im Jahr 2020 deutliche Rückgänge bei den Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen. Allerdings komme man durch eine einmalige Nachzahlung eines Steuerpflichtigen und Kompensation von Gewerbesteuerausfällen durch den Bund im Jahr 2020 mit einem blauen Auge davon.