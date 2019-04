Heiligenhaus : Bauwagen bietet Pfadfindern Platz

HEILIGENHAUS Der Heiligenhauser Stamm „Eisvogel“ bat beim Tag des offenen Zelts auch gleich in den frisch hergerichteten, besonderen Gruppenraum.

„Es hat sich so richtig eingeregnet und wir waren klatschnass, aber das gehört eben auch dazu“, sagt der Stammesführer. Seit 2017 gibt es mit dem Stamm der Eisvögel eine Pfadfindergruppe des BDP, dem Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, erkennbar sind sie an den blau-gelben Halstüchern und am Sonntag luden sie Interessierte zum Tag des offenen Zeltes. „Das ist vor allem auch eine Möglichkeit für die Eltern, zu schauen was wir so machen“, sagt Silke „Socke“ Ringmayer. Wer den Stamm seit seinen Anfängen begleitet, der stellt schnell fest: Das Inventar wird immer größer: „Dank des PS-Sparens der Kreissparkasse Düsseldorf konnten wir uns jetzt eine zweite Jurte leisten. Die war dringend notwendig“, sagt Silke Ringmayer. Das besondere an den Jurten: Mitten im Zelt ist Platz für eine sichere Feuerstelle. Die hält nicht nur bei Regen das Zelt und seine Bewohner schön warm. Denn vor allem nach den Abenteuern und spannenden Touren durchs Gelände ist das ziemlich wichtig. Unterwegs in Natur und Wald sind die Mitglieder viel. Die Aufgaben werden dabei nicht selten zu einer echten Herausforderung, wenn sie sich von Brücken abseilen und gegenseitig sichern müssen zum Beispiel, oder wenn sie einen Fluss überqueren müssen – ohne Brücken, sondern nur mit Seilen im Gepäck. Echtes Abenteuer eben. „Wir hören auch von anderen Stämmen, dass der Zulauf wieder größer wird.“