Millionenschweres Innenstadt-Projekt : Wallstraße: Stadt plant neue Tiefgarage

Ratingen Die Grünen sind gegen dieses Vorhaben: Mit einer unbedingt notwendigen Verkehrswende habe das Ganze nichts zu tun. Die Stadt subventioniere eine falsche Verkehrspolitik, so die Kritik. Die Kosten betragen rund 14,8 Millionen Euro.

Ein großes Fragezeichen setzt die grüne Fraktion hinter die Entscheidung der Ratsmehrheit, die Planung für die Tiefgarage Wallhöfe unverändert fortzusetzen. Für Ute Meier, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Landtagskandidatin, war dies ein großer Rückschritt – zurück also in Richtung autogerechte Stadt. „Mit der unbedingt notwendigen Verkehrswende hat das nichts zu tun, knapp 15 Millionen Euro für eine Autoabstellanlage in felsigem Untergrund mit hochstehendem Grundwasser auszugeben, ist aus Sicht des Klimaschutzes, ebenso wie stadt- und verkehrsplanerisch, eine falsche und rückwärtsgewandte Entscheidung“, meinte sie und fügte hinzu: „Uns ärgert es auch sehr, dass die Kosten der Stadt für einen Stellplatz 40.000 Euro über der Summe liegen, die der Investor für die Ablösung der Stellplätze zahlen musste. Die Stadt subventioniert also eine falsche Verkehrspolitik, die immer noch davon ausgeht, dass eine Belebung der Innenstadt hauptsächlich über Parkplätze erreicht werden kann – das Gegenteil ist der Fall.“

Der konkrete Bedarf ergebe sich aus dem Wallhöfe-Projekt selbst: 70 neue Wohnungen plus 126 nötige Wechselplätze für Einzelhandel und Beschäftigte würden teilweise in dem städtischen Teil der Tiefgarage (natürlich gegen Entgelt) bereitgestellt. Dazu kämen rechnerisch 63 öffentliche Quartiers-Dauerstellplätze (insbesondere für Bewohner historischer Häuser) und 50 Wechselplätze, die die abgerissene Hochgarage Kirchgasse (ehemals 220 Stellplätze) nur teilweise ersetzen können. Gute Erreichbarkeit und kurze Wege seien für die Unterstützung von Einzelhandel und Dienstleistung in der Innenstadt eine unabdingbare Voraussetzung. In dem Gesamtprojekt würden auch 179 Fahrradabstellplätze entstehen. Denn in der Nahmobilität werde das Fahrrad an Bedeutung gewinnen.