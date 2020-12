Ratinger Innenstadt : Düsseldorfer Straße: Radweg bricht einfach ab

Ratingen Vor dem Haus, in dem der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) ein Wohnprojekt realisieren wird, existiert seit längerer Zeit eine asphaltierte Einbuchtung. Das wird wohl erst einmal so bleiben.

Ex-Bürgermeisterkandidat Manfred Evers dachte beim Blick auf die prägnante Stelle an der Düsseldorfer Straße (Hausnummer 44), er sei im falschen Film. War er aber nicht. Das, was er da sah, war großes Kino, das sich mit der aktuellen Realität befasst. Da war Ratingen doch unlängst als fahrradfreundliche Stadt ausgezeichnet worden (die RP berichtete), und nun stieß er prompt auf diesen Radweg, der einfach abbricht.

Vor dem Haus, in dem der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) ein Wohnprojekt realisieren wird, existiert seit längerer Zeit eine asphaltierte Einbuchtung. Die hat man nach Angaben der Stadt deshalb dort eingerichtet, weil es gar keine andere Möglichkeit gab. Man benötige für die Baustelle Platz, der nur so eingeräumt werden konnte. Neben dem Fahrradweg verlaufen in direkter Nähe die Bahngleise. Man hat also an dieser Stelle ein massives Platzproblem. Umleitungen für Radfahrer habe man ausgeschildert. Die Einbuchtung wird nun für längere Zeit bleiben.