Heiligenhaus Betrieb auf der Linderfeld-Baustelle

Nach wie vor liegt ein unmissverständlich formulierter Antrag auf dem Tisch, am Mittwoch im Hauptausschuss. Die CDU äußert sich zum wiederholten Mal unzufrieden mit dem Gang der Dinge an der Linderfeldstraße. Entstehen soll dort auf einer ehemals städtischen Fläche von gut über 3000 Quadratmetern unter anderem eine Kita in Trägerschaft der Awo. Das Gesamtprojekt hat allerdings noch eine größere Dimension, was Wohnen in der Innenstadt angeht.