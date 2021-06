Ratingen : Voisweg: Rat diskutiert über umstrittenes Bauprojekt

Anwohner wie Anja Surmann und Christian Haberland lehnen das Bauprojekt am Voisweg ab. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Für das Plangebiet, auf dem 34 Wohnungen entstehen sollen, liegt noch kein rechtskräftiger Bebauungsplan vor.

Bürger wie Anja Surmann und Christian Haberland, die am Voisweg wohnen, werden die Ratssitzung in der Stadthalle gewiss mit Spannung verfolgen. Denn das Stadtparlament beschäftigt sich am Dienstag ab 15 Uhr mit einem umstrittenen Bauprojekt. Surmann und Haberland hatten betont, dass die geplante Bebauung ein funktionierendes Öko-System zerstören werde (die RP berichtete bereits). Auch der Klimabeirat hat das Projekt kritisch gesehen.