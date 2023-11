Heiligenhaus 125 Bäume in der Stadt sollen fallen

Für die gefällten Bäume in den Straßenbereichen, in den Grünanlagen, auf den Spielplätzen und an den Gebäuden werden etwa 60 Nachpflanzungen für das kommende Jahr eingeplant. Eine genaue Auflistung wird nach dem Fälldurchgang erarbeitet und in einem der kommenden Ausschüsse vorgestellt. Die Fällungen in den forstartigen Beständen werden wie üblich nicht nachgepflanzt, da die Bestände ohnehin sehr dicht sind. Der natürliche Konkurrenzdruck ist ein zu nennender Grund für die eingegangenen Bäume an diesen Stellen.