Heiligenhaus „Trainee-Programm für den Bürgerwald“

Manchmal funktioniert Netzwerken ganz einfach - dann, wenn Kinder es an den Start bringen. Vor einer spätherbstlichen Pflanzaktion im Bürgerwald war das so. „Es gibt einen Mitarbeiter im Baukonzern Hochtief, der in Heiligenhaus für den Bau des neuen Rechenzentrums zuständig ist. Und dessen Kinder waren schon mal mit Förster Hannes im Wald, brachten die Ideen der Umweltbildung also mit nach Hause“, sagt - Förster Hannes (Johannsen). Das hatte nun erfreuliche Folgen.