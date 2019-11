Ratingen : Bauarbeiter bei Sturz schwer verletzt

Die Einsatzstelle an der Westfalenstraße. Dort fiel der Bauarbeiter vom Gerüst. Foto: RP/Feuerwehr Heiligenhaus

Der Mann fiel auf einer Baustelle an der Westfalenstraße vom Gerüst fünf Meter in die Tiefe.

(RP) Ein Bauarbeiter hat sich gestern bei einem Sturz von einem Gerüst schwere Verletzungen zugezogen. Aus unbekannter Ursache war der Mann rund fünf Meter in die Tiefe gefallen. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Spezialkrankenhaus geflogen. Der Rettungswagen forderte auf Grund des großen und unwegsamen Geländes,die Feuerwehr zur Unterstützung an. Die Leitstelle alarmierte diese um 11.16 Uhr.