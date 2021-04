Kostenpflichtiger Inhalt: Innenstadt-Projekt : Bechemer Carré soll 2022 fertig sein

Vor mehr als zwei Jahren wurden die ersten Planungen zum Bechemer Carré vorgestellt. Dann gab es erhebliche Verzögerungen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Es tut sich eine Menge auf der Baustelle an der Ecke Bechemer Straße/Europaring. Am Stadtgarten werden 46 Wohnungen entstehen. Und auch das große Innenstadt-Projekt der Wogera nimmt Formen an.