„Local Heroes“ - Originalsound aus Heiligenhaus Wie ein Benefizkonzert zustande kommt

„Stimmabgaben“ hat die Stadt zuletzt im vergangenen Jahr in der Feuerwehrscheune an der Abtsküche erlebt - gemeinsames Chorsingen kam bestens an. Im Zentrum des Geschehens stand einmal mehr Lutz Strenger, der dieses Format 2019 nach Heiligenhaus brachte. Mitte April folgt eine weitere Premiere, diesmal in der Kant-Aula. Und wieder ist Strenger mittenmang dabei. Es geht um ein Benefizkonzert.