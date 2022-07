Werkerhofplatz in Heiligenhaus : Nonnenbruch: Hoher Schaden bei Balkonbrand

Heiligenhaus Im Hochhaus am Werkerhofplatz kam es in der Nacht zu Freitag zu einem Balkonbrand. Der Sachschaden ist hoch, die Ursache noch unklar.

(köh) Im Hochhaus am Werkerhofplatz kam es in der Nacht zu Freitag zu einem Balkonbrand. Der Sachschaden ist hoch, die Ursache noch unklar. Ermittlungen der Polizei laufen. Gegen 2.40 Uhr hatten Bewohner eines neunstöckigen Mehrfamilienhauses am Werkerhofplatz die Feuerwehr alarmiert, weil ein Balkon im vierten Stock in Flammen stand. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und stellte dort fest, dass sich niemand in der zum Balkon befindlichen Wohnung befand. Zur Sicherheit, so meldet die Kreispolizei, geleiteten die Feuerwehrleute jedoch die Bewohner der anderen Wohnungen der Etage aus dem Haus - gleichzeitig begann die Wehr mit ihrem Löschangriff. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen, auch wenn das Feuer, das augenscheinlich auf dem Balkon ausgebrochen war, bereits bis in das Wohnzimmer der Wohnung durchgedrungen war.