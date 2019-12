Projekt : Bahnhof Hösel soll komplett barrierefrei sein

Hösel (kle) In diesem Projekt steckt viel Bewegung: Wie bereits berichtet, machen die Umbaumaßnahmen am Bahnhof Hösel große Fortschritte. Neben der Stationsmodernisierung anlässlich der Modernisierungsoffensive (MOF 2) soll mit der finanziellen Förderung des zweiten Aufzugs durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) künftig die vollständige Barrierefreiheit am Bahnhof Hösel sichergestellt werden.

Einen weiteren Baustein der Modernisierung stellt der barrierefreie Aus- und Umbau des ÖPNV-Verknüpfungspunktes zwischen Bahn und Bus dar, der ebenfalls vom VRR gefördert wird. Dafür werden am Bahnhof Bussteige und ein Kombibahnsteig sowie eine dynamische Fahrgastinformation und ein Wetterschutz errichtet. So wird eine direkte Anbindung der Bussteige zum Außenbahnsteig Gleis 1 der S6 ermöglicht.

Die Station Hösel ist die erste in ganz Nordrhein-Westfalen, die mithilfe der neuen digitalen Methode BIM (Building Information Modelling) geplant und gebaut wird. Klassische Baupläne, die an die Wand geheftet werden, gehören somit der Vergangenheit an. Dank BIM erhalten alle Projektbeteiligten eine interaktive Visualisierung des geplanten Bauwerks in 3D.