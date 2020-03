Diebstahl : Bahnhof Hösel: Auto verschwindet aus Parkhaus

Hösel (RP) Am vergangenen Montag verschwand zwischen 6.20 und

17 Uhr aus der ersten Etage des öffentlichen Parkhauses am S-Bahnhof in Hösel ein dort am Morgen verschlossen geparkter VW Golf eines Berufspendlers. Das teilte die Polizei jetzt mit. Wie der oder die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe den schwarzen Golf öffnen, starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt.