Großbaustelle im Grünen Hängepartie um Bahnbrücke Hofermühle

Die kleine Straße Hofermühle ist zwischen der Bahnstrecke und der Anger zu einer Großbaustelle geworden: In der mehrere Meter tiefen Baugrube verlaufen mittig große und kleinere Rohrleitungen für Strom, Wasser, Telekommunikation, Abwasser und dem kurzen Schmitzbrückbach. Links und rechts warten Bewehrungen darauf, mit Beton ausgegossen zu werden. Das sind die Fundamente der neuen Eisenbahnüberführung. Ursprünglich war geplant, die an Ort und Stelle vorgefertigte Brücke in gut drei Wochen in den Bahndamm zu einzupassen. Daraus wird nichts: Der Termin für den Einschub verschiebt sich um ein halbes Jahr auf den März 2024.