Vorsichtsmaßnahme : Bäume im Erholungspark werden zurückgeschnitten

Ratingen West Aus Sicherheitsgründen muss die Stadt Ratingen in der kommenden Woche 48 Bäume beschneiden. Vorab wurde kontrolliert, ob dort Vögel nisten.

(RP) Aus Sicherheitsgründen müssen entlang des Schwarzbaches im Erholungspark Volkardey an der Straße Gut Niederbeck in der kommenden Woche Rückschnittarbeiten an 48 Bäumen durchgeführt werden. Dabei handelt es sich überwiegend um alte Weiden bzw. Kopfweiden sowie um sogenanntes stehendes Totholz.