Lintorf Familienbäckerei feiert eigene Gründerzeit

1833 wurde die Bäckerei von Adolf Wilhelm Steingen und seinen Brüder Johann und Carl im Backhaus „Am Kreuzfeld“ gegründet. Elf Jahre später eröffneten er und seine Frau Elisabeth eine eigene Backstube in ihrem Haus an der Speestraße (damals hieß sie noch Viehstraße), dort wo auch noch heute gebacken wird. Steingens verkauften Brot an die Lintorfer, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht in der Lage waren, ihr eigenes Brot zu backen. Damals war das Backen als Gewerbe noch neu.