Kammermusikabend : Homberger Barockensemble ist zu Gast in der Waldkirche

Homberger Barockensemble ist zu Gast in der Waldkirche

Das Homberger Barockensemble spielt am 26. August in der Linneper Waldkirche. Foto: Gemeindebüro

Ratingen Die evangelische Waldkirche in Linnep (Linneper Weg 122) begrüßt am Sonntag, 28. August, ab 17 Uhr das Homberger Barockensemble zu einem Konzert.

Neben den wohl bekanntesten beiden ältesten Söhnen, Wilhelm Friedemann und Carl Philipp Emanuel, zählt auch der jüngere Bruder Johann Christian Friedrich zu den Protagonisten dieser sich rasch wandelnden musikalischen Ästhetik in der Mitte des 18. Jahrhunderts.

Das Homberger Barock-Ensemble hat seinen Ursprung in Ratingen-Homberg. Die Ensemblemitglieder um Landeskirchenmusikdirektor Ulrich Cyganek musizieren seit 2018 je nach Programm in variabler Besetzung und spielen dabei auf modernen Instrumenten, die meistenteils Nachbauten historischer Vorbilder sind. Das Cembalo beispielsweise ist die Kopie eines italienischen Instrumentes aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts von Bartolomeo Cristofori, der als der Erfinder des Piano-Forte – also des späteren Klavieres - bekannt ist.