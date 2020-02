Prüfung bestanden : Azubis sind jetzt Bankkaufleute bei der Sparkasse

Zweieinhalb Jahre Ausbildung liegen hinter zwei jungen Frauen und Männern. Nun beginnt das Angestelltenleben.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren lag der Schwerpunkt für die jungen Leute auf der Kundenberatung in der Filiale. Sie lernten während der Ausbildung aber auch andere Bereiche der Sparkasse kennen, zum Beispiel die Baufinanzierung oder das VermögensCenter.

Immer mit dabei: ein Tablet. Das hatten alle „Neuen“ bereits an ihrem ersten Tag in der Sparkasse bekommen und in mehreren Workshops gelernt, wie man damit umgeht. Viele theoretische Ausbildungsinhalte wurden auf diesem Weg vermittelt, zum Beispiel durch Lernvideos, und die Kommunikation mit der Ausbildungsleitung lief größtenteils ebenfalls auf digitalem Weg.