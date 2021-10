Ratingen : Wirtschaftsförderung stärken

Ratingen Um den Aufschwung für den Wirtschaftsstandort Ratingen zu nutzen, müssen Konzepte her – und Menschen, die diese umsetzen. Daher sollte der städtische Fokus nun auf einer auch personellen Stärkung der Wirtschaftsförderung liegen.

Nicht immer gilt „viel hilft viel“. Das betrifft auch die Zahl der Mitarbeitenden im Unternehmen. Welcher Unternehmer kennt das nicht: in guten Zeiten wird zusätzliches Personal vor allem in der Verwaltung aufgebaut, von dem man sich dann wieder trennen muss, wenn es finanziell enger wird.

Das gibt es auch bei Stadtverwaltungen: Die eine Kommune legt mehr Wert auf Personal für soziale Dienstleistungen, die andere auf Personal für die Wirtschaftsförderung. In Velbert etwa besteht die Wirtschaftsförderung aus acht Mitarbeitern. In Ratingen hingegen ist der Bereich der Wirtschaftsförderung seit jeher sehr schlank unterwegs, man kommt hier mit einem Bruchteil der Velberter Belegschaft aus. Denn in Ratingen haben sich die Bürgermeister immer als oberste Wirtschaftsförderer gesehen. Und das mit Erfolg.