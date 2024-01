Idee in Lintorf Spieletreff der Awo ist begehrt

Das darf man wohl mit Fug und Recht ein langlebiges Angebot nennen: Seit rund 14 Jahren gibt es in der Awo den Spieleabend. Wie der Name vermuten lässt, war er ursprünglich dazu gedacht, dass sich Berufstätige nach einem langen Arbeitstag entspannen und erholen sowie den Stress abbauen können. Doch im Laufe der Zeit fanden sich mehr und mehr Lintorfer Senioren zusammen, um gemeinsam Gesellschaftsspiele zu spielen, der Name der Veranstaltung ist aber geblieben.