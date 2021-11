Heiligenhauser Kita : Kinder tanzen und singen für Video

Heiligenhaus Die Awo Kita Mitte beteiligt sich am Weihnachtsvideoprojekt der Stadt Heiligenhaus. Zu sehen sind die Aufnahmen auch auf dem Weihnachtsmarkt.

(RP) Die Kinder der Kindertagestätte Awo (Arbeiterwohlfahrt) Kita Mitte freuen sich bei dem Weihnachtsvideoprojekt der Stadt Heiligenhaus mitzuwirken. Seit einigen Tagen proben die Kinder fleißig an ihrem Stück ,,die Schneekugel“.

Das Stück erzählt von einem Mädchen, was sich so sehr wünscht, dass es endlich anfängt zu schneien. Um herauszufinden, ob ihr Wunsch in Erfüllung geht, gibt es die Möglichkeit online das Stück zu verfolgen.