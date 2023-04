Heiligenhaus Awo-Kita Linderfeldstraße: „Baustart 24. April“

Der erste Spatenstich Ende September vergangenen Jahres war, wie üblich, ein symbolischer Akt. Diesmal an der Linderfeldstraße. Auftrieb und Interesse waren groß – kein Wunder angesichts eines Projekts, das in vieler Hinsicht Maßstäbe setzen möchte. Umso lauter äußert sich in den Frühlingswochen der Verdruss, nicht nur, aber auch im Jugendhilfeausschuss: Warum verzögert sich der Baustart? Schon kursierte das Wort von einer eventuellen „Rückabwicklung“ des Kaufvertrags, in den Raum gestellt bei der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses Anfang März. Doch das dürfte schon vor einer etwaigen Beschlussfassung aus der Welt sein.