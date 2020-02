Angebot in Lintorf : Awo betreut dementiell erkrankte Angehörige

(RP) Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Angerland hat wieder Kapazitäten in der häuslichen Betreuung von dementiell erkrankten Menschen im Stadtteil Lintorf frei. Speziell geschulte Damen führen rund zwei Stunden in der Woche eine Betreuung für Menschen mit Demenz in deren häuslicher Umgebung durch.

Dadurch haben die Angehörigen die Möglichkeit, auch mal selbst einen Arzttermin oder einen Friseurbesuch wahrzunehmen oder auch mal eine kurze Auszeit für sich selbst zu haben.

Die geschulten Awo-Frauen betreuen die Angehörigen je nach individuellen Bedürfnissen liebevoll zuhause oder begleiten sie bei trockenem Wetter beim Spazieren gehen.

Wer Interesse oder Fragen zu der Möglichkeit der Betreuung hat, kann gerne mit der Awo Angerland Kontakt aufnehmen: Telefon 02102 33698; oder persönlich montags bis freitags jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr.