Endlich : Wiedersehen bei Pflaumenkuchen

Nach langer Pause trafen sich Mitglieder der Awo Lintorf des Aktivtreff60plus zum Kaffee.Foto: MvK Foto: Monika von Kürten

Ratingen Awo-Angerland und Aktivtreff60plus nutzten die letzten Sonnenstrahlen für ein Treffen im Pfarrgarten. Die Begegnung tat allen Beteiligten gut. Eine Wiederholung ist wohl vorerst nicht zu erwarten.

Das gesellschaftliche Leben nimmt auch in der AWO-Angerland und dem Aktivtreff 60plus unter Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen langsam wieder Fahrt auf. Die ein oder andere Veranstaltung gab es seit den Lockerungen in den vergangenen Wochen zwar schon, aber bisher alles nur in kleinerem Rahmen.

Bevor das Wetter herbstlich ungemütlich wurde, hatten die beiden Begegnungsstätten nun gemeinsam zu einem gemütlichen Nachmittag in den Pfarrgarten der evangelischen Kirche eingeladen. Zehn Tische für jeweils vier Personen hatten Sabine Kempken und Tatjana Karategin (beide AWO) sowie Bettina Borsch und Uwe Reuning (beide Aktivtreff) mit nötigem Abstand im Pfarrgarten aufgestellt. Pünktlich zum Veranstaltungsbeginn waren die Plätze alle besetzt. Und da am Tisch sitzend keine Maskenpflicht herrschte, sah man auch die fröhlichen Gesichter der Gäste, die bei dem spätsommerlichen Wetter mit der Sonne um die Wette strahlten.

In der großen Runde an der frischen Luft schmeckte der von den Organisatoren servierte Pflaumenkuchen und Kaffee besonders gut. Auch das anschließende Bingospielen ließ keine Langeweile aufkommen. Zur Wahrung der Hygienevorschriften bekam jeder Besucher seinen eigenen Stift und eigene kopierte Spielpläne. Schon bald war der Garten von regen Unterhaltungen und gelöstem Gelächter gefüllt. Alle hielten sich brav an die Abstands- und Hygiene-Regeln und von allen Seiten hörte man „Ach ist das schön, nach so langer Zeit wieder zusammen zu sein, und nicht nur mit ein paar wenigen Leuten.“

Viel zu schnell war der gesellige Nachmittag vorbei. Man war sich einig, dass so etwas wiederholt werden sollte. Und bevor es wieder nach Hause ging, machte der ein oder andere Teilnehmer noch einen kurzen Abstecher in den benachbarten Eine-Welt-Laden, in dem schon die Organisatoren im Vorfeld kleine Preise für die Gewinner der jeweiligen Spielrunden besorgt hatten.

(Monika von Kürten)