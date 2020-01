Gegenverkehr übersehen : Autounfall mit zwei Verletzten

Heiligenhaus Fahrer übersieht beim Abbiegen entgegenkommenden Wagen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 39-jähriger Mann aus Heiligenhaus mit seinem Wagen die Ratinger Straße in Fahrtrichtung Hofermühle. An der Einmündung Bergische Straße wollte er nach links in diese abbiegen. Wegen deutlicher Sichtbehinderung in Folge tiefstehender Sonne übersah er nach eigenen Angaben ein auf der Ratinger Straße entgegen kommendes Auto, dessen 76-jähriger Fahrer aus Heiligenhaus in Richtung Innenstadt unterwegs war. So kam es im Einmündungsbereich zur schweren Kollision der zwei Fahrzeuge.