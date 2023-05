Einsatz auf Parkplatz Autotuner-Szene trifft sich in Ratingen

(kle) In Ratingen hat in der Nacht zum vergangenen Montag ein größeres Treffen der Autotuner-Szene zu einem Polizeieinsatz geführt. Dies war geschehen: In der Nacht zum Montag erhielt die Polizei Kenntnis über eine größere Zusammenkunft von etwa 300 Personen der Autotuner-Szene, die sich mit rund 150 getunten Fahrzeugen nahe einer Tankstelle auf dem Parkplatz eines ehemaligen Verbrauchermarktes an der Daniel-Goldbach-Straße getroffen hatten. Während sich der weitaus größte Teil aus dieser Gruppe friedlich verhielt und es zu keinerlei Störungen durch das Treffen kam, lösten einige Teilnehmer des Treffens durch ihr Verhalten einen Polizeieinsatz aus.