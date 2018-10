Schlüsselregion. Azubis mit Sonderaufgaben: Autos bauen in der Talentwerkstatt

Autos bauen in der Talentwerkstatt

Heiligenhaus/Velbert Die Zusammenarbeit von Schülern und Azubis ist eine Idee des Vereins Schlüsselregion.

(RP) In der „Talentwerkstatt Technik“ erhielten Schüler der Martin-Luther-King-Schule und des Berufskollegs Niederberg erste Einblicke in die Arbeitswelt produzierender Unternehmen. Gemeinsam mit Azubis aus Schlüsselregion-Firmen haben sie aus Blechen Modellautos gebaut, die sogar batteriebetrieben fahren können.

Projektkoordinator ist die Schlüsselregion, gebaut wurden die Autos in der Gemeinschaftslehrwerkstatt (GLW). Stolz präsentieren Kerim Ali Yoldas und Theo Mühlmann ihr Modellauto, das sie im Rahmen der Talentwerkstatt Technik gebaut haben. Gemeinsam mit sechs weiteren Vollzeitschülern des Berufskollegs Niederberg haben sie an vier Tagen über vier Wochen verteilt an ihrem Rennauto gebohrt, gesägt, Metallteile zurecht gebogen und montiert.