Beim Kulturkreis Hösel : Autor Ulrich Scharfenorth erinnert an den Mauerfall

(RP) Der Kulturkreis Hösel gedenkt des historischen Ereignisses der Wiedervereinigung Deutschlands vor 30 Jahren in besonderer Weise: Er präsentiert mit dem Ratinger Schriftsteller Ulrich Scharfenorth eine authentische Person, die die Wiedervereinigung aus der Ost- und der Westperspektive erlebt hat.

Ulrich Scharfenorth hat seine ganz persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen in der DDR in Texten literarisch verarbeitet, vor allem in seinem 2017 erschienenen Buch „DA WAR MEHR ALS BITTER FELD“. Davon wird er in Hösel am heutigen Freitag, 29. November, ab 19 Uhr erzählen. Dabei geht er den vielfältigen Stimmungen der auch für ihn bedeutsamen Zeit nach und vermittelt, wie der Umbruch die Lebenssituation vor allem der Ostdeutschen verändert. Für sie bleibt das Tanzen und das Hacken der Spechte an der Mauer eine einschneidende Episode. Etwas, das heftig nachwirkt und bis heute beides zulässt: die langsam erblühenden Landschaften und Menschen, die eben das in Frage stellen. Musikalisch begleitet wird der Autor vom Schauspieler Samir Kandil aus Düsseldorf.