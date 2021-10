Kultur in Ratingen : Bestsellerautor besucht das Tragödchen

Ratingen Bestsellerautor Thommie Bayer stellt am Donnerstag, 28. Oktober, ab 20 Uhr im Ratinger Tragödchen seinen neuen Roman „Das Glück meiner Mutter“ vor. Karten gibt es im Buchcafé Peter & Paula.

() Eine Lebenskrise, ein Ferienhaus in Italien, eine fremde Frau und endlich: Antworten. Der Schriftsteller Phillip Dorn nimmt sich eine Auszeit und fährt über die Alpen nach Norditalien. In der Abgeschiedenheit seines Ferienhauses, bei Espresso und Rotwein, lässt er die Gedanken schweifen. Zu Brigitte und nicht zuletzt zu seiner Mutter, der er so nahestand und der er doch den größten Schmerz ihres Lebens zufügte. Eines Nachts reißt eine Fremde ihn aus seinen Erinnerungen, als sie heimlich seinen Pool benutzt. Die beiden kommen ins Gespräch, kommen einander näher – was Phillip nicht weiß, ist, dass sie der Schlüssel zu seiner drängendsten Frage ist.