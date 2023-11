Heiligenhaus Buch wirft Schlaglichter auf die Geschichte der DDR

Peter Wensierski stimmte ihr zu: „,Jena-Paradies‘ ist immer noch aktuell. Es geht um den Wert der Demokratie.“ Der 1954 geborene Journalist, der beim Spiegel und der ARD gearbeitet hatte, erinnerte sich an seine Zeit in Heiligenhaus und am Gymnasium Kettwig in den frühen Siebzigern: „Die Jugendlichen in Jena haben dieselbe Musik gehört, wie wir. Sie haben vielleicht dieselben Träume gehabt.“ Wensierski erzählt in seinem Buch von dem damals 23-jährigen Matthias Domaschk, der 1981 im Stasi-Gefängnis starb. Er hatte umfangreich recherchiert, um den Tod aufzuklären. „Ich habe mit 200 Menschen gesprochen.“