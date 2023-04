Ratingen Automeile mit besonderer Premiere

Nun überlegt sie, ob sie so eine Pflanzentauschbörse im Mai wiederholen soll. „Vielleicht komprimiert auf einen Tag.“ Auch der verkaufsoffene Sonntag sorgte für regen Besucheransturm. Viele Einzelhändler lockten mit Sonderrabatten, wie die „neue Vitrine“ mit „20 % auf alles – nur heute“. So waren bald zahlreiche Kunden mit Tüten und Taschen zu sehen, die gut gelaunt den Sonntag in Ratingens Innenstadt genossen.