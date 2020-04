Auto übersehen : Autofahrerin verletzt sich bei Zusammenstoß schwer

(jün) Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es Mittwochabend gegen 20.15 Uhr es in Heiligenhaus-Isenbügel.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine 25-jährige Essenerin sich mit ihrem Auto Ford Kuga in der Ausfahrt eines kleinen Parkplatzes an der Langenbügeler Straße. Sie beabsichtigte von dem Parkplatz aus nach links auf die Langenbügeler Straße in Fahrtrichtung Essen abzubiegen.