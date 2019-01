Homberg: Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Homberg Die Frau war nach einem Zusammenstoß in ihrem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr benötigte 20 Minuten, um die Schwerverletzte zu befreien.

(RP) Eine 44-jährige Autofahrerin wurde Sonntagabend gegen 18.45 Uhr, bei einem Unfall an der Kreuzung „Bibelskirch“, an der Meiersberger Straße (L 422) / Rohdenhauser Straße (L 426) / Obschwarzbach, an der Ortsgrenze von Mettmann und Wülfrath,in ihrem Wagen eingeklemmt und scher verletzt.

Wagen die Rohdenhauser Straße, aus Richtung Flandersbach kommend, in Fahrtrichtung Mettmann. Beim Einfahren in die Kreuzung unterschätzte sie bei Dunkelheit und Regen sowohl Entfernung, als auch Geschwindigkeit eines Autos, dessen 44-jährige Fahrerin aus Mettmann die Meiersberger Straße vorfahrtberechtigt in Richtung Ratingen befuhr. Deshalb kam es im Kreuzungsbereich zur schweren Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die 44-jährige Fahrerin in ihrem total zerstörten Auto eingeklemmt und schwer verletzt.