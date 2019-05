Ratingen : Autofahrer stand unter Drogen

Ratingen (RP) Am späten Dienstagabend hat die Polizei auf der Düsseldorfer Straße in Ratingen einen unter Drogen stehenden Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 22.20 Uhr hielten die Beamten im Rahmen einer gezielten Fahrzeugkontrolle einen 33-jährigen Mann aus den Niederlanden in seinem Mercedes an.

