Wetter : Autobahnmeisterei ist auf den Winter eingestellt

Ratingen (kle) Die Autobahnmeistereien von Straßen.NRW sind auf den Winter (der bisher keiner war) sehr gut vorbereitet.

Bleibt eigentlich nur noch der Wunsch nach einer weißen Weihnacht: Manche sehnen sie herbei, andere jedoch sind mit Blick auf die Straßen bei diesem Thema etwas zurückhaltender. Jörg Hampel ist seit 25 Jahren Straßenwärter und zudem Arbeitsgruppenleiter an einer Straßenmeisterei.

In diesem Jahr ist er von Heiligabend bis zum 30. Dezember als Fahrzeugführer in der Spätschicht zwischen 12 und 22 Uhr eingeteilt. Sein Vorteil gegenüber den Kollegen in den Leitzentralen: „Ich kann Weihnachten zu Hause verbringen.“ Der Nachteil: Während seiner Schicht hat er Bereitschaft und muss jederzeit auf dem Sprung sein. Kommt der Schnee, muss er raus. Oder wie es offiziell heißt: „Innerhalb der Bereitschaftsdienste müssen sich die Mitarbeiter für eine kurzfristige Arbeitsaufnahme zur Verfügung halten.“

Für den Winterdienst bei Straßen.NRW gilt: Autobahnen müssen 24 Stunden täglich, wichtige Straßen für den überörtlichen Verkehr von 6 bis 22 Uhr befahrbar sein. Die diensthabenden Kollegen der Autobahnmeistereien müssen daher vor Ort anwesend sein, während es in den Straßenmeistereien lediglich Bereitschaftsdienst gibt. „Die Frühschicht wäre angenehmer“, weiß Hampel, „dann wäre ich zur Bescherung auf jeden Fall zu Hause“. Dass er aber auch mal zu Zeiten unterwegs sein muss, an denen die meisten anderen feiern, um möglicherweise Straßen von Schnee und Eis zu befreien, war ihm von Anfang an klar. „Schon beim Einstellungsgespräch 1991 hieß es: Es kann sein, dass du an Feiertagen raus musst. Und das war für mich auch kein Problem.“

Auch in den Meistereien regelt ein entsprechender Dienstplan die Zeiten. „Der sieht vor, dass man in einem Jahr an Weihnachten Bereitschaft hat und im nächsten Jahr an Silvester“, erklärt Hampel. „Es steht also jetzt schon fest: Im kommenden Jahr ist Weihnachten bei mir auf jeden Fall für die Familie reserviert.“