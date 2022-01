Ratinger Künstler : Autobahn-Denkmal hat einen neuen Standort

Das Autobahn-Denkmal von Peter Brüning ist prominent vor dem Museum Küppersmühle in Duisburg platziert. Foto: MKM

Ratingen/Duisburg Das Werk des Ratinger Künstlers Peter Brüning steht vor dem Museum Küppersmühle im Duisburger Innenhafen. Auch im Museum selbst gibt es Werke von ihm.

Das Museum Küppersmühle (MKM) im Duisburger Innenhafen, bekannt für seine moderne Kunst, ist um eine Attraktion reicher. Peter Brünings Autobahn-Denkmal wurde jetzt auf der Außenfläche des Museums installiert. Obwohl Peter Brüning nur 41 Jahre alt wurde – der im Jahre 1929 in Düsseldorf geborene Künstler starb bereits 1970 – gilt er als einer der profiliertesten deutschen Bildhauer der Moderne.

Gewiss hatte Brüning sein Atelier in Ratingen. Es gibt hier auch einen Peter-Brüning-Platz, der aus den zusammenfließenden Belägen der Kaiserswerther und der Lintorfer Straße vor dem Ehrenfriedhof besteht. Das Museum hat einige Arbeiten von Brüning angekauft und vor Haus Cromford erfreut das Mischwald-Zeichen. Doch einen wirklichen Kunst-Darling gibt es in Ratingen ohnehin nicht.

Info Museum Küppersmühle im Innenhafen Museum Küppersmühle Das Haus im Duisburger Innenhafen ist eines der größten deutschen Privatmuseen (Sammlung Ströher) und gehört zum Netzwerk der RuhrKunstMuseen. Architektur Die Schweizer Stararchitekten Herzog & de Meuron haben das ehemalige Speichergebäude mit seiner denkmalgeschützten Backsteinfassade in einen modernen Kulturbau verwandelt, der Architekturfans aus aller Welt anzieht. Sammlung Ströher Auf gut 6100 Quadratmetern sind im MKM Highlights aus der Sammlung Ströher zu sehen, einer der wichtigsten und umfangreichsten Sammlungen deutscher Kunst nach 1945. Der Fokus liegt auf der Malerei. Die Sammlung umfasst zentrale Positionen der Kunstentwicklung in Deutschland, von der unmittelbaren Nachkriegszeit bis in die Gegenwart. Öffnungszeiten Mittwochs 14 bis 18 Uhr, donnerstags bis sonntags und feiertags von 11 bis 18 Uhr, montags und dienstags geschlossen. Kontakt Philosophenweg 55, Telefon 0203 30194810, E-Mail office@xn--kp-xka.vereda.de, Internetadresse www.museum-kueppersmuehle.de

Die Skulptur, die jetzt in Duisburg einen Platz gefunden hat, besteht aus einem breiten Pfeiler mit zwei – auf den ersten Blick – eingerollten Bahnen, die wir als Fahrspuren oder Straßen, aber auch als Unendlichkeitszeichen lesen können.

Die Arbeit von Peter Brüning aus dem Jahre 1967 bringe „die Konsequenz seiner künstlerischen Entwicklung auf den Punkt“, so das Museum Küppersmühle: „Zu Beginn gegenständlich, ging sein Werk schnell zur gestischen Abstraktion über und führte schließlich zu der Gestaltung konkreter Zeichensysteme“, heißt es in der entsprechenden Mitteilung.

Brünings Autobahn-Denkmal war im Jahre 1968 auf der 4. Documenta in Kassel zu sehen. In einer monumental vergrößerten Ausführung wurde es im gleichen Jahr durch den damaligen Bundesverkehrsminister Georg Leber an der Autobahn A1 bei Wuppertal prominent aufgestellt, wo man es heute nach über 50 Jahren wegen des Baumbewuchses und baulicher Umfeldveränderungen leider erst suchen müsse, heißt es in der Mitteilung des Museums Küppersmühle.

Die Documenta-Fassung des Autobahn-Denkmals von Peter Brüning ist als Teil der Sammlung Ströher jetzt wieder vor dem Museum Küppersmühle in Duisburg zu besichtigen. Es stelle eine wunderbare Ergänzung der Kunst im öffentlichen Raum in der Stadt dar. Die Skulptur habe bis heute, in unserer von Mobilität und Mobilitätswandel bestimmten Welt, ihre Aktualität und Gültigkeit bewahrt, heißt es von Seiten des Museums.

Peter Brüning selbst hatte am 19. September 1966 zu seinem Werk gesagt: „Die Idee, die ich bei der Findung dieser beiden Formen hatte, ist so zu verstehen, als wenn man beide Bahnen der Autobahn auf den Sockel heben, sie aufrollt und endlich macht, auf jeden Fall auf eine Stelle fixiert. Die Ringe symbolisieren die unendliche Fortsetzung des Verkehrsbandes. Die nach oben zeigenden Winkel bedeuten in der Sprache der Autokarten ein Ansteigen der Straße. Hier unterstreichen sie zeichenhaft die Bewegung, die in der Form liegt. Die schwarzen Rechtecke, die auf dem roten Grund in der Mitte der Ringe fortlaufen, wiederholen die weißen Markierungen in der Mitte der Fahrbahn, die unterbrochene Mittellinie“.

Kunstinteressierte werden sich außerdem sicher erinnern: Schon im Jahr 2007 war der Künstler mit einer Retrospektive im Museum Küppersmühle für Moderne Kunst prominent vertreten, die von Marie-Louise Otten kuratiert wurde. Die damalige Ausstellung gilt als die bislang wohl umfangreichste Einzelschau Peter Brünings.

Im Museum selbst reihen sich Werke von Peter Brüning neben denen von Rafael Canogar, Rupprecht Geiger, Karl Otto Götz, Anselm Kiefer, Norbert Kricke, Georges Mathieu, Emil Schumacher und vielen anderen.