Heiligenhaus 58-Jährige stirbt nach Unfall

Tödlicher Unfall am frühen Morgen: Nach dem Stand erster Ermittlungen befuhr gegen 7.30 Uhr am Mittwoch eine 58-jährige Heiligenhauserin mit ihrem Ford Fiesta die Velberter Straße in Fahrtrichtung Velbert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie unmittelbar hinter der Einmündung zum Dümgesweg nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach Polizeiangaben prallte der Wagen frontal gegen einen Baum. Ersthelfer versorgten die 58-Jährige, bis alarmierte Rettungskräfte die schwerst verletzte Frau in ein Krankenhaus brachten, wo sie jedoch nur kurze Zeit später ihren Verletzungen erlag.