Breitscheid : Auto prallt gegen Laterne: Fahrer wird verletzt

Breitscheid (kle) Am vergangenen Freitag ist es gegen 16.15 Uhr in Breitscheid zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Der Fahrer stand offenbar unter Alkoholeinfluss.

Was war genau passiert? Zum Unfallzeitpunkt war ein 42-jähriger Ratinger mit seinem Daihatsu auf der Straße An der Hoffnung in Richtung Kahlenbergsweg unterwegs. In Höhe der Hausnummer 111 kam ihm nach seinen Angaben ein blauer BMW mit Paderborner Kennzeichen entgegen, der teilweise auf seinem Fahrstreifen fuhr. Der Ratinger gab an, dass er nach rechts ausweichen musste. Der Wagen prallte schließlich gegen eine Straßenlaterne.