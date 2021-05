Alleinunfall in Heiligenhaus : Auto landet auf dem Dach – Fahrer nahezu unverletzt

Alleinunfall in Heiligenhaus

Heiligenhaus (RP) Glück im Unglück hatte am Dienstagabend der Fahrer eines Ford Fiestas, als er in Heiligenhaus mit seinem Auto auf der Ruhrstraße einen Alleinunfall baute und mit seinem Fahrzeug auf dem Dach landete.

Nach dem aktuellem Stand der Unfallermittlungen wer der 56-jährige Gelsenkirchener gegen 19 Uhr mit seinem Auto über die Ruhrstraße in Richtung Kettwiger Straße gefahren, als er laut eigenen Angaben in einer Rechtskurve auf nasser und mit rutschigem Laub bedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verlor und in Richtung eines Grünstreifens schlitterte. Dabei wurde der Wagen herumgeschleudert, ehe das Fahrzeug im Grünstreifen auf dem Dach landete.