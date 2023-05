Breitscheider Weg in Ratingen Lintorf: Fahrzeug in Brand gesteckt

(RP/kle) Am späten Dienstagabend ist ein Mazda 3 in Lintorf vollständig ausgebrannt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Man hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das war geschehen: Gegen 0 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr der Stadt Ratingen über einen Fahrzeugbrand am Breitscheider Weg informiert. Bei ihrem Eintreffen stellten sie fest, dass ein weißer Mazda 3, der in Höhe der dortigen Autobahnunterführung am Fahrbahnrand geparkt war, in Vollbrand stand.