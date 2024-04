Ratingen bekommt FrauenOrt Unternehmerin mit Mut, Herz und Verstand

Jetzt bekommt auch Ratingen einen FrauenOrt, und zwar im LVR-Industriemuseum Cromford: Geehrt wird Sophie Brügelmann, die viele Jahre lang erfolgreich die Geschäfte in Cromford leitete. Der FrauenRat NRW kennzeichnet mit dem Projekt Orte, an denen historische Frauenpersönlichkeiten gewirkt haben, um deren Beitrag zur Geschichtsschreibung Nordrhein-Westfalens sichtbarer zu machen. Ratingen ist nun einer von aktuell 40 Orten in NRW.