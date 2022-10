Heiligenhaus : Jury vergibt Bestnoten für IKG als „Digitale Schule“

Heiligenhaus In den vergangenen Jahren hat das Immanuel Kant-Gymnasium viel in digitale Ausstattung und Fortbildung von Lehrern und Schülern investiert. Das trägt Früchte.

Eine Jury bewertete vorab das IKG- Medienkonzept in fünf verschiedenen Kategorien. Das Besondere: Die Heiligenhauser haben in zwei der fünf Kriterien mit „sehr gut“, in den anderen noch besser abgeschnitten und insgesamt das Prädikat „vorbildhaft“ erhalten.