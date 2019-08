Ratingen : Auszeichnung für Einrichtungshaus

Jury wählt Molitor zu einem der 77 besten Geschäfte in diesem Sektor.

(RP) Bereits zum zweiten Mal hat das Ratinger Einrichtungshaus Molitor an der Hans-Böckler-Straße in diesem Jahr eine Auszeichnung erhalten: Das renommierte Fachmagazin Architektur und Wohnen ernannte Molitor zu einem der 77 besten Einrichtungshäuser in ganz Deutschland. Die Jury lobte insbesondere die Produkt- und Möbeldarstellung, die Gestaltung der Ausstellung, den Service und die Fachkompetenz des Teams.